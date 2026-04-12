Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el peine alisado que dice adiós al secador: por solo 12,956 euros seca y alisa

Action, una cadena que se ha convertido en imprescindible en pocos años, es el lugar ideal para encontrar buenas ofertas a diario. Esta cadena de descuento es el sitio perfecto para hacer compras inteligentes y ahorrar en estos tiempos de crisis y de encarecimiento de la vida. Y es que la empresa, procedente de los Países Bajos, está en pleno auge.

Si la marca tiene tanto éxito es porque su estrategia comercial gusta. Action ofrece productos entre un 30 y un 70 por ciento más baratos que en otros grandes superficies. Por no hablar de que la mayoría de los artículos suelen venderse por menos de 2 euros. Otro de sus puntos fuertes es la diversidad de su oferta ya que se puede encontrar de todo: productos de limpieza, decoración, papelería, juguetes, cosméticos, alimentación, herramientas, ropa, artículos de jardín…

Action también juega con el efecto sorpresa constante al incorporar a sus estanterías cerca de 150 productos nuevos cada semana. Ir a la tienda de descuento es un poco como salir a la caza del tesoro. Nunca se sabe lo que uno va a encontrar.

Ahora que la primavera está en pleno apogeo y el verano ala vuelta de la esquina es el momento de ir a descubrir en la tienda un montón de artículos a precios bajos para todos tus proyectos.

Artículos para relajarse y divertirse, para viajar o incluso para refrescarse… No faltan razones para elegir Action y pasar un verano estupendo. No te pierdas tampoco las ofertas en productos de belleza y cuidado personal de la marca. Como este cepillo térmico, ideal para conseguir un alisado o unos rizos perfectos. Descubre este modelo eléctrico ELLE de 800 W, que funciona con una toma de corriente.

Con él, podrás elegir entre alisar o simplemente peinar tu cabello, independientemente de su longitud. Con su mango flexible y su cable giratorio de 360°, ofrece un buen agarre para facilitar todos tus movimientos.

Equipada con tres niveles de calor, sustituye al secador de pelo tradicional o a la plancha alisadora/rizador. Así podrás secar y peinar tu cabello al mismo tiempo para ahorrar el máximo tiempo.

También es el aparato perfecto para hacerse un brushing fácilmente, cuando no se dominan los movimientos. Sustituye a la combinación de secador + cepillo redondo, a menudo difícil de manejar. Gracias a su forma redondeada, este artículo a la venta en Action también permite levantar las raíces, aportando volumen a tu melena. Ideal para cabellos de medio largo a largo, este modelo giratorio también permite crear unos rizos espectaculares enrollando los mechones alrededor del cepillo.

Es muy silencioso y se calienta rápidamente tras encenderlo. Un indicador luminoso te avisa exactamente cuándo está listo para usar. Con un diámetro de 45 cm y capaz de alcanzar los 190 °C, es el accesorio imprescindible para domar tu cabello.

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Mucho más barata que sus competidoras en el mercado, esta cepilla, a la venta en Action, cuesta 12,95 €. Una buena opción para los presupuestos ajustados que quieren dar volumen a su cabello o un alisado impecable.