Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el peine alisado que dice adiós al secador: por solo 12,956 euros seca y alisa
Con él, podrás elegir entre alisar o simplemente peinar tu cabello, independientemente de su longitud. También es el aparato perfecto para hacerse un brushing fácilmente, cuando no se dominan los movimientos
Action, una cadena que se ha convertido en imprescindible en pocos años, es el lugar ideal para encontrar buenas ofertas a diario. Esta cadena de descuento es el sitio perfecto para hacer compras inteligentes y ahorrar en estos tiempos de crisis y de encarecimiento de la vida. Y es que la empresa, procedente de los Países Bajos, está en pleno auge.
Si la marca tiene tanto éxito es porque su estrategia comercial gusta. Action ofrece productos entre un 30 y un 70 por ciento más baratos que en otros grandes superficies. Por no hablar de que la mayoría de los artículos suelen venderse por menos de 2 euros. Otro de sus puntos fuertes es la diversidad de su oferta ya que se puede encontrar de todo: productos de limpieza, decoración, papelería, juguetes, cosméticos, alimentación, herramientas, ropa, artículos de jardín…
Action también juega con el efecto sorpresa constante al incorporar a sus estanterías cerca de 150 productos nuevos cada semana. Ir a la tienda de descuento es un poco como salir a la caza del tesoro. Nunca se sabe lo que uno va a encontrar.
Ahora que la primavera está en pleno apogeo y el verano ala vuelta de la esquina es el momento de ir a descubrir en la tienda un montón de artículos a precios bajos para todos tus proyectos.
Artículos para relajarse y divertirse, para viajar o incluso para refrescarse… No faltan razones para elegir Action y pasar un verano estupendo. No te pierdas tampoco las ofertas en productos de belleza y cuidado personal de la marca. Como este cepillo térmico, ideal para conseguir un alisado o unos rizos perfectos. Descubre este modelo eléctrico ELLE de 800 W, que funciona con una toma de corriente.
Con él, podrás elegir entre alisar o simplemente peinar tu cabello, independientemente de su longitud. Con su mango flexible y su cable giratorio de 360°, ofrece un buen agarre para facilitar todos tus movimientos.
Equipada con tres niveles de calor, sustituye al secador de pelo tradicional o a la plancha alisadora/rizador. Así podrás secar y peinar tu cabello al mismo tiempo para ahorrar el máximo tiempo.
También es el aparato perfecto para hacerse un brushing fácilmente, cuando no se dominan los movimientos. Sustituye a la combinación de secador + cepillo redondo, a menudo difícil de manejar. Gracias a su forma redondeada, este artículo a la venta en Action también permite levantar las raíces, aportando volumen a tu melena. Ideal para cabellos de medio largo a largo, este modelo giratorio también permite crear unos rizos espectaculares enrollando los mechones alrededor del cepillo.
Es muy silencioso y se calienta rápidamente tras encenderlo. Un indicador luminoso te avisa exactamente cuándo está listo para usar. Con un diámetro de 45 cm y capaz de alcanzar los 190 °C, es el accesorio imprescindible para domar tu cabello.
Mucho más barata que sus competidoras en el mercado, esta cepilla, a la venta en Action, cuesta 12,95 €. Una buena opción para los presupuestos ajustados que quieren dar volumen a su cabello o un alisado impecable.
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