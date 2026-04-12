Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa con ruedas más práctica del mercado: ligera, fácil de mover y con mesa lateral
Su precio de venta es inferior a los 25 euros
¿Buscas una barbacoa para casa que no sea demasiado grande, que sea ligera y que además sea fácilmente transportable? Lidl la tiene y llega a todos sus supermercados en España mañana, lunes 13 de abril. Se trata de la barbacoa de carbón con ruedas Grillmeister, cuyo precio de venta es de 24,99 euros. El 96% de los clientes de la web recomiendan comprarla. Por ello, se esperan que se formen colas kilométricas en las tiendas durante los próximos días.
Los motivos son claros. Se trata de una barbacoa, ante todo, fácil de manejar y de guardar. Además, es bonita a la vista, gracias a la incorporación de madera en la estructura. En total, tiene una superficie aproximada de 48,5 x 28,5 cm.
Parrilla regulable en cinco alturas
Viene con brasero esmaltado robusto con paravientos. Incorpora parrilla cromada regulable en cinco alturas con asas extraíbles. Además, tiene asa de transporte, mesa lateral y estante de madera. La estructura es "estable", de chapa de acero lacada. Tiene una capacidad para carbón de 1 kg. Para su desplazamiento, viene con dos ruedas aptas para jardín. Tiene un peso de 6 kg.
En definitiva, como destaca Lidl, se trata de una barbacoa "ligera, robusta y estable". Y, además, es muy recomendada por los clientes. Tiene una puntuación en web de 4,4 sobre 5. Su precio, para terminar, es muy asequible. Por menos de 25 euros tienes una barbacoa en casa, el sueño de cualquiera.
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial
- Avilés se convierte en la Meca de los amantes del coleccionismo y las antigüedades: una oportunidad para hacerte con mobiliario mid-century, vinilos y moda retro
- Fallece 'Crispín', histórico piloto de Emergencias en Asturias especializado en sofocar incendios: 'Era un enorme profesional y tenía un gran don de gentes
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás