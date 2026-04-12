Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta de a la terraza perfecta para primavera: por solo 9,99 euros

El algodón utilizado para su fabricación procede, de hecho, de cultivos sostenibles

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta de estrellas para la terraza perfecta para primavera: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta de estrellas para la terraza perfecta para primavera: por solo 9,99 euros

Manuel Riu

La nueva temporada está llena de sorpresas en Lidl. ¿Y si aprovechas la primavera para embellecer y disfrutar de tus espacios al aire libre? De hecho, es el momento ideal para volver a disfrutar de tu balcón o jardín tras las heladas del invierno.

Como quizá hayas notado, las temperaturas aún no han alcanzado su punto álgido, En algunas regiones, ante el regreso de la ola de frío, los radiadores siguen funcionando.

Por eso, comprar esta manta en Lidl no es una mala idea. Confeccionada en algodón 100 por cien, este bonito artículo de calidad contribuye al comercio ético. El algodón utilizado para su fabricación procede, de hecho, de cultivos sostenibles. Un punto a favor para el planeta.

Además, Lidl te ofrece dos colores frescos y modernos. La marca te da a elegir entre marrón claro o azul menta. Con sus dimensiones de 130 x 170 cm, esta manta es ideal para diversas ocasiones. En primer lugar, te sorprenderá gratamente su suavidad, que te mantendrá bien abrigado.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta de a la terraza perfecta para primavera: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta de a la terraza perfecta para primavera: por solo 9,99 euros / LIDL

No dudes en relajarte delante de la tele con esta manta sobre los hombros o las rodillas. ¡Y todo ello acompañado de una bebida caliente! Pero también es un artículo muy decorativo para embellecer tu hogar.

Entre otras cosas, puede servir como colcha, funda para el sofá o funda para sillón. Úsala para disimular un defecto en el reposabrazos de un sillón. O incluso una mancha imposible de quitar en tu funda de edredón favorita.

Noticias relacionadas y más

Por último, su precio es también la razón por la que tiene tanto éxito entre los clientes. Y es que Lidl vende esta manta de algodón puro por solo 9,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
  2. Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
  3. ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
  4. Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  6. En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
  7. Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
  8. Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial

Homenaje en Gijón a los maestros de la II República, claves para el "modelo social" actual: "Es necesario seguir defendiendo la educación pública"

Homenaje en Gijón a los maestros de la II República, claves para el "modelo social" actual: "Es necesario seguir defendiendo la educación pública"

El Avilés femenino desciende a tercera Federación en el derbi ante el Sporting

El Avilés femenino desciende a tercera Federación en el derbi ante el Sporting

IU homenajea en Gijón a los maestros de la II República

IU homenajea en Gijón a los maestros de la II República

Atención conductores: el radar en Asturias que caza a más de 50 conductores cada día (más de dos a la hora) y está llegando a Oviedo

Atención conductores: el radar en Asturias que caza a más de 50 conductores cada día (más de dos a la hora) y está llegando a Oviedo

Corvera finaliza la instalación de contenedores soterrados en San Pelayo (Trasona), con una inversión de 24.000 euros

Corvera finaliza la instalación de contenedores soterrados en San Pelayo (Trasona), con una inversión de 24.000 euros

Sigue EN DIRECTO: el partido entre el Celta de Vigo y el Real Oviedo

Sigue EN DIRECTO: el partido entre el Celta de Vigo y el Real Oviedo

El análisis de Josu Uribe sobre la campaña del Sporting: "se necesita trabajar de verdad un mercado de futbolistas competitivos"

El análisis de Josu Uribe sobre la campaña del Sporting: "se necesita trabajar de verdad un mercado de futbolistas competitivos"

Fallece un motorista en Guipúzcoa tras sufrir una caída y chocar contra una valla

Fallece un motorista en Guipúzcoa tras sufrir una caída y chocar contra una valla
Tracking Pixel Contents