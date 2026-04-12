Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo

La primaveraya está aquí y Lidl cvelebra la llegada d ela estación de las flores con juevas sopresas a precios muy baratos para sus clientes. Siempre hay una buena razón para acudir a esta cadena y encontrar gangas.

Con ella, tienes la garantía de que tu poder adquisitivo se mantendrá gracias a sus precios bajos durante todo el año. Puedes comprobarlo por ti mismo estos días: las ofertas se multiplican para alegría de los presupuestos ajustados. No te pierdas la oportunidad de comprar productos imprescindibles para disfrutar de la primavera que se avecina. Como una tumbona muy cómoda para tus momentos de relax al sol. O macetas y jardineras para cultivar tus plantas y llenar de flores tu terraza y tu balcón.

En su catálogo, Lidl ha puesto a la venta un soporte ideal para resaltar todas tus plantas o flores. Y no es de extrañar, ya que se trata de un mueble abierto con tres secciones verticales y siete estantes situados a diferentes alturas.

Estos estantes son perfectos para colocar macetas con plantas naturales en el jardín o en la terraza. Además, es un producto fabricado en madera de pino natural tratada con un revestimiento especial impermeable. Esto lo hace más resistente. Además, este mueble cuenta con la certificación FSC, que garantiza el origen sostenible de la madera utilizada en su fabricación. Pero eso no es todo.

Ten en cuenta que pesa 9 kg. Este mueble, ideal para una terraza o un jardín, tiene las siguientes dimensiones: 31 x 97 x 87 cm. Si deseas adquirirlo, ten en cuenta que su precio es de 49,99 euros.

En su catálogo, Lidl también ofrece un soporte para tus plantas. Se trata de un producto con una estructura triangular de tres niveles, cada uno con bordes elevados y un fondo de listones abiertos. Esto permite, sobre todo, la circulación del aire y del agua. Por cierto, puedes colocarlo en el jardín, en la terraza o en los balcones. Además, es un artículo resistente a la intemperie.

Se trata de un producto de Lidl muy apreciado, por cierto, por las personas con mano para las plantas. Hay que decir que es el mueble ideal para realzar de la mejor manera posible sus plantas o flores. Además, ten en cuenta que puedes plegarlo para ahorrar espacio si es necesario. Se trata de un producto que también está disponible en dos versiones. La primera, en blanco con asa superior.

Y la otra, en marrón con pizarra integrada. En ambos casos, es un producto comercializado por Lidl y fabricado con madera sostenible. También cuenta con la certificación FSC. Las dimensiones generales de este mueble son de 58 x 71,5 x 24,5 cm para el blanco. Y de 39 x 73,5 x 41,6 cm para el marrón. Ten en cuenta también que cada estante soporta un peso máximo de 3 kg.

Por cierto, Lidl vende este producto con unas instrucciones para que puedas montarlo sin ningún problema. Si deseas adquirirlo, ten en cuenta que tendrás que gastarte 17,99 euros.