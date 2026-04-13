Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa todoterreno para terraza más barata del mercado: por solo 14,99 euros y no genera humo

En Lidl nunca dejas de encontrar buenas ofertas. Esta cadena de descuento es una de las marcas favoritas de los franceses para sacar el máximo partido a su poder adquisitivo. Desde principios de año, la marca ofrece una sucesión de promociones y precios muy competitivos para que todos los bolsillos puedan ahorrar.

Ahora es el momento ideal para hacerte con las últimas novedades y disfrutar del buen tiempo hasta el final ya que hay ofertas interesantes para que disfrutes de la temporada hasta el último momento.

En la tienda física o, ahora también, en la tienda online de la marca, descubre todo lo que necesitas para pasar un final de verano radiante. Artículos para el hogar, para irte de vacaciones o para renovar tu armario sin gastar mucho… No faltan buenas ideas para tu bolsillo.

Como disfrutar de una buena parrillada. La barbacoa es, sin duda, sinónimo de convivencia y relajación en torno a una actividad que suele gustar a todo el mundo. Típico de la primavera, permite reunirse en familia o con amigos para disfrutar de una comida informal, en la que cada uno picotea un poco de lo que más le apetece. Sin embargo, cuando no se dispone de espacios al aire libre, puede resultar difícil disfrutar de unas buenas parrilladas.

Por suerte, Lidl tiene la solución con su parrilla multiusos de Silvercrest. Al funcionar 100 por cien con electricidad, su ventaja es que no generará humo en tu hogar. ¡Una gran ventaja si tienes vecinos sensibles que no toleran bien tus barbacoas!

Con una potencia de 1000 W, este aparato es capaz de alcanzar temperaturas suficientes para cocinar a la perfección carnes, pescados o verduras. Su revestimiento antiadherente cerámico de doble capa con recubrimiento antiadherente ILAG® evita que los alimentos se peguen, lo que facilita su limpieza después de su uso.

Con su superficie de cocción de 25 × 15 cm, tiene capacidad para 1 o 2 sándwiches, o para pequeñas piezas de carne o pescado. Se vende con su bandeja recogegrasa, por lo que es el modelo perfecto para hacer barbacoas en casa. Es versátil, ocupa poco espacio y resulta bastante potente para su tamaño, además de tener un precio muy atractivo. De hecho, Lidl te ofrece esta parrilla de diseño discreto por solo 14,99 euros. Un precio que no dejará indiferentes a quienes tienen un presupuesto ajustado.