Hay manchas y manchas. Díficiles de quitar o que desconocemos cuál es el método correcto para eliminarlas. Ese es el caso de las manchas de maquillaje. Es habitual ponerse una camisa blanca y... ¡el cuello acaba marrón! Metemos la prenda en la lavadora, sin embargo, observamos que la mancha no se acaba de quitar y que el color blanco, por más que frotamos, no vuelva a esta zona de la camisa.

¿Qué hay que hacer? La experta de limpieza Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz en redes sociales, tiene la respuesta. En realidad, es una respuesta doble, porque hay dos soluciones igual de eficaces para ello. La única diferencia entre ellas es que en una hay que frotar y en la otra no.

"El alcohol en aerosol penetra mejor en las fibras del tejido y por eso no hay que frotar. Tiene muchos usos, aparte de desinfectante en superficies y tejidos, quita también maravillosamente la tinta de boli, de rotu, señales en muebles de cocina inquitables incluso desteñidos, porque nos serviría como la laca contra las manchas variopintas", explica La Ordenatriz.

La otra solución es emplear alcohol de limpieza. En este caso, alcohol de limpieza perfumado 70º. En este caso, sí que hay que frotar la mancha después de echarlo con ayuda, por ejemplo, de un cepillo de dientes.

Tanto uno como el otro método se emplea antes de meter la camisa en la lavadora. "La comodidad de usar los dos alcoholes es fácil porque lo encuentras en cualquier sitio", afirma Begoña Pérez. No obstante, la porpular experta en limpieza da el truco estrella: "Recuerda pulverizar laca antes de vestirte y adiós a las manchas de maquillaje". Así que hazlo antes que tener que frotar.

Adiós a las manchas de grasa

La Ordenatriz es popular por sus mil consejos para acabar con la suciedad. Hace poco también habló de las manchas de comida o de acite en la ropa. Si te pasa y estás fuera de casa, vete corriendo al baño. Allí, "úntate de jabón del que haya en el baño. Cuando lo laves será mucho más fácil que salga", asegura.

Si estamos en casa, la limpieza será más eficaz. Aunque hay varios métodos para eliminar las grasas, La Ordenatriz explica "el más fácil" y aplicable a todo tipo de grasas: desde las de cocina como las industriales. "Incluso grasa de escaleras mecánicas", apunta. El truco consiste en aplicar jabón de mano sobre cada una de las manchas y, a continuación, extender con el dedo. "Cubrimos con bicarbonato, que descompone las moléculas de grasa y dejamos actuar 30 minutos", detalla. Y sin frotar, se introduce a la lavadora. Adiós a las manchas.