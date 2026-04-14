Colas kilométricas en Lefties Home para hacerse con los manteles que no se mojan con el agua: los más bonitos del mercado y por menos de 20 euros
Los hay disponibles en cuatro estampados diferentes
Un Zara Home con precios de Ikea o de Primark. Así es la nueva tienda de decoración "low cost" de Amancio Ortega que arrasa en España: Lefties Home. En ciudades de todo el país, Inditex está renovando sus tiendas Lefties para incluir su nueva línea de hogar, que aspira a revolucionar el sector con un diseño muy cuidado, siguiendo las tendencias del momento, y con precios económicos.
Un ejemplo claro de ello son sus manteles "water repellent". Mantenes resinados resistentes al agua. Es decir, aunque se vierta agua en ellos, nunca se mojan. Lo que los convierte en una opción perfecta para las mesas de la cocina y del comedor.
Lefties Home vende en todas sus tiendas de España varios modelos de estos manteles, que son unos de los más bonitos del mercado, con llamativos estampados y un precio inferior a 20 euros. Por todo ello, se están formando colas kilométricas en sus establecimientos para conseguirlos.
Cuatro estampados diferentes
Los hay disponibles en varios estampados, a cual más llamativo. Sobre fondo crudo, los hay de cuadros grandes, con ondas, con motivos gastronómicos o una de las tendencias del momento: las rayas, en este caso de color azul. La talla es única: de 140 x 240 cm.
Su precio actual es de 19,99 euros y el mantel, según recoge la descripción, se puede meter en la lavadora. Eso sí, con lavado en frío, a menos de 30 grados. Se puede planchar y está hecho de algodón y poliéster.
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