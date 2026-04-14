Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la trampa para insectos que es la más barata del mercado: por solo 3,99 euros
Una oferta difícil de superar
Cada vez hace más calor y ya empiezan a aparecer los primeros insectos. Menos mal que está Action, que tiene a la venta una trampa para insectos que es la más barata del mercado, por solo 3,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Y es que con esta trampa tan ingeniosa le dirás adiós a los molestos insectos.
Las luces LED UV atraen los mosquitos y otros insectos y los capturan de forma segura. Además, es perfecta para su uso en interiores, como el dormitorio o la sala de estar.
Esta trampa para insectos funciona fácilmente a través de la conexión USB, por lo que no necesita pilas. De este modo, disfrutarás de un entorno sin insectos y de un buen descanso nocturno.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 3,99 euros.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas