Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el acondicionador de cabello con aceite de argán que es el más barato del mercado: por solo 1,79 euros

Si quieres tener un cabello cuidado no puedes perderte esta oferta que tienen en Action, que es el acondicionador de cabello con aceite de argán que es el más barato del mercado, por solo 1,79 euros.

Y es que podrás mimar tu cabello con este acondicionador reparador de aceite de argán de Marruecos, perfecto para el cabello seco o dañado.

Acondicionador. / Action

Además, contiene un 96 por ciento de ingredientes naturales, y con su efecto reparador, tendrás el cabello liso y suave.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este acondicionador de la marca The Beauty Dept tenía un precio de 2,29 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 21 por ciento, con lo que se queda en 1,79 euros.