Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el acondicionador de cabello con aceite de argán que es el más barato del mercado: por solo 1,79 euros
Una oferta que no podrás rechazar
Si quieres tener un cabello cuidado no puedes perderte esta oferta que tienen en Action, que es el acondicionador de cabello con aceite de argán que es el más barato del mercado, por solo 1,79 euros.
Y es que podrás mimar tu cabello con este acondicionador reparador de aceite de argán de Marruecos, perfecto para el cabello seco o dañado.
Además, contiene un 96 por ciento de ingredientes naturales, y con su efecto reparador, tendrás el cabello liso y suave.
Promoción semanal
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este acondicionador de la marca The Beauty Dept tenía un precio de 2,29 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 21 por ciento, con lo que se queda en 1,79 euros.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas