Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la proteína en polvo para después del entrenamiento que es la más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Si eres de los que entrenan en el gimnasio no puedes perderte esta oferta de Action que vende la proteína en polvo para después del entrenamiento que es la más barata del mercado, por solo 11,99 euros.

Se trata de la proteína de suero en polvo Accelerate de sabor vainilla que contiene 22 gramos de proteína por cada 30 gramos de producto.

Proteína. / Action

Además, cada medida tiene 111 calorías y con el contenido de la bolsa podrás preparar unas 18 raciones.

Lo mejor de todo es que puedes mezclarlo fácilmente con agua, leche o con una receta para tener un poco más de variedad.

Y con ese cremoso sabor a vainilla, es un auténtico placer tomarlo después del entrenamiento.

Promoción semanal

En cuanto al precio, antes la bolsa de 550 gramos costaba 13,49 euros, pero se encuentra dentro de la promoción semanal de Action con lo que tiene una rebaja del 11 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.