Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las chanclas de verano más baratas del mercado: por solo 2,99 euros

Ya empiezan los primeros calores y el verano está a la vuelta de la esquina, por eso no puedes perderte esta oferta de Action que vende las chanclas de verano más baratas del mercado.

Son unas chanclas muy cómodas, ligeras y resistentes al agua, que las hacen ideales para ir a la playa, la piscina o simplemente para estar en casa.

Chanclas. / Action

Además, por el bajo precio que tienen, no tendrás que decidirte por una sola, sino que podrás llevártelas en sus tres colores, púrpura, rosa y negro.

Precio

Y es que lo mejor de todo es su precio. Estas chanclas de verano tenían un precio de 3,69 euros, pero como están en la promoción semanal de Action serán tuyas por solo 2,99 euros.