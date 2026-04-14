Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las chanclas de verano más baratas del mercado: por solo 2,99 euros
Hay que prepararse para el calor
Ya empiezan los primeros calores y el verano está a la vuelta de la esquina, por eso no puedes perderte esta oferta de Action que vende las chanclas de verano más baratas del mercado.
Son unas chanclas muy cómodas, ligeras y resistentes al agua, que las hacen ideales para ir a la playa, la piscina o simplemente para estar en casa.
Además, por el bajo precio que tienen, no tendrás que decidirte por una sola, sino que podrás llevártelas en sus tres colores, púrpura, rosa y negro.
Precio
Y es que lo mejor de todo es su precio. Estas chanclas de verano tenían un precio de 3,69 euros, pero como están en la promoción semanal de Action serán tuyas por solo 2,99 euros.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar