Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de pelo que es la más barata del mercado: por solo 24,99 euros
Una oferta difícil de repetir
Si quieres ahorrarte mucho dinero en peluquería no puedes perderte esta oferta de Lidl donde venden una potente plancha de pelo que es la más barata del mercado, por solo 24,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una plancha de pelo Shine Therapy S8507 de Remington que proporciona un cabello especialmente brillante, ya que sus placas de peinado flotantes están equipadas con un revestimiento de cerámica de alta calidad y microagentes activados por calor (aceite de argán marroquí y vitamina E) que hacen que el cabello brille.
La función de aumento de temperatura permite un ajuste rápido de la temperatura máxima y el bloqueo de teclas evita un ajuste accidental de la temperatura.
Una pantalla digital con 9 ajustes de temperatura y un tiempo de calentamiento de solo 15 segundos completan las funciones de la plancha de pelo Shine Therapy S8507.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta plancha de pelo tenía un precio de 76,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 67 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 24,99 euros.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio
- Avilés se prepara para una primavera de conciertos multitudinarios con los hoteles llenos: 'La misma semana que salieron a la venta las entradas, se reservó todo