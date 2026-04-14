Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de pelo que es la más barata del mercado: por solo 24,99 euros

Si quieres ahorrarte mucho dinero en peluquería no puedes perderte esta oferta de Lidl donde venden una potente plancha de pelo que es la más barata del mercado, por solo 24,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una plancha de pelo Shine Therapy S8507 de Remington que proporciona un cabello especialmente brillante, ya que sus placas de peinado flotantes están equipadas con un revestimiento de cerámica de alta calidad y microagentes activados por calor (aceite de argán marroquí y vitamina E) que hacen que el cabello brille.

Plancha. / Lidl

La función de aumento de temperatura permite un ajuste rápido de la temperatura máxima y el bloqueo de teclas evita un ajuste accidental de la temperatura.

Una pantalla digital con 9 ajustes de temperatura y un tiempo de calentamiento de solo 15 segundos completan las funciones de la plancha de pelo Shine Therapy S8507.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta plancha de pelo tenía un precio de 76,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 67 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 24,99 euros.