Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sombrilla de playa más barata: disponible en dos colores por solo 14,99 euros
Prepárate para el verano con esta fabulosa oferta
Ya empiezan los primeros calores y, en nada, llega el verano. Por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl que vende la sombrilla de playa más barata. Está disponible en dos colores y solo te costará 14,99 euros.
Se trata de una sombrilla de planta de 180 centímetros con la que tendrás una protección UV eficaz. Y es que su factor de protección solar es 80 según el estándar UV 801.
Tiene una altura regulable de 170 a 224 centímetros aproximadamente y cuenta con dispositivo de inclinación para una sombra óptima.
También repele el agua y su funda es de 100 % poliéster.
Colores
Esta sombrilla de playa está disponible en colores antracita y beiga y antes tenía un precio de 16,99 euros. Sin embargo, ahora tiene un descuento del 11 por ciento en Lidl con lo que se queda en solo 14,99 euros.
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