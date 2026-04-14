Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de manicura y pedicura más barato del mercado: por menos de 10 euros
Una forma de ahorrar mucho dinero en manicurista
Si quieres tener unas manos perfectas no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el set de manicura y pedicura más barato del mercado, por menos de 10 euros.
Se trata del set de manicura y pedicura "VITALmaxx" con el que podrás poner tus uñas en forma fácilmente.
La herramienta compacta para el cuidado de las uñas con 5 cabezales diferentes domina muchas tareas de belleza de forma rápida y sin esfuerzo, ya sea limar, eliminar restos de esmalte y cutículas o pulir.
Cuenta con dos velocidades ajustables, la rotación seleccionable a la izquierda o a la derecha y la práctica luz LED hacen que su uso sea especialmente cómodo.
El set de manicura y pedicura es adecuado tanto para la manicura como para la pedicura y, gracias a su tamaño compacto y a su funcionamiento inalámbrico con batería, es ideal para llevar de viaje.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, este set tiene un precio de 29,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 66 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros.
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