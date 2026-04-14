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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente batidora de vaso que es la más barata: por solo 21,99 euros

Una oferta irrepetible

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente batidora de vaso que es la más barata: por solo 21,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente batidora de vaso que es la más barata: por solo 21,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si te encantan los batidos no puedes perderte esta oferta de Lidl que venden una potente batidora de vaso que es la más barata, por solo 21,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la batidora de vaso Philips de 350 vatios. Con esta compacta minibatidora de vaso Philips HR2600/80 de la Daily Collection, podrás preparar batidos saludables en solo 30 segundos.

Batidora de vaso.

Batidora de vaso. / Lidl

El motor de 350 W garantiza resultados finos y cremosos, incluso al picar hielo. Dos niveles de velocidad te ofrecen control al mezclar.

Además, es práctico porque la botella cabe en cualquier portavasos y es ideal para llevar. La cuchilla extraíble de 4 hojas y los accesorios aptos para lavavajillas facilitan la limpieza, para disfrutar de forma saludable en un abrir y cerrar de ojos.

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Descuento

Esta batidora de vaso tenía un precio de 29,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 26 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 21,99 euros.

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