Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente afeitadora que es la más barata: por solo 32,99 euros

Si quieres estar perfecto cada mañana no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la potente afeitadora que es la más barata, por solo 32,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la afeitadora Philips Serie 1000 S1134/00 con la que tendrás un afeitado rápido y apurado, sobre todo gracias al sistema de cuchillas PowerCut con 27 cuchillas autoafilables.

Afeitadora. / Lidl

Esta afeitadora sigue los contornos del rostro gracias a los cabezales de afeitado flexibles que se mueven en tres direcciones.

Además, es de uso cómodo gracias al mango ergonómico de goma.

La afeitadora tiene apertura con solo pulsar un botón para una limpieza fácil.

Además, tiene 30 minutos de autonomía y 8 horas de tiempo de carga.

Rebaja

La afeitadora tenía un precio de 39,99 euros, pero ahora en Lidl tiene una rebaja del 17 por ciento, con lo que se queda en 32,99 euros.