Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina plegable que es la más barata del mercado: por solo 74,99 euros

Una oferta especial para anticiparte al verano

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina plegable que es la más barata del mercado: por solo 74,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina plegable que es la más barata del mercado: por solo 74,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Anticípate al verano con esta oferta que tienen en Lidl, ya que cuentan con la piscina plegable más barata del mercado, que puedes comprar por solo 74,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la piscina Bestway Fast Set de 366 x 76 centímetros que está realizada en material DuraPlus robusto, de 3 capas.

Piscina.

Piscina. / Lidl

Esta piscina ofrece la posibilidad de conexión de un sistema de filtro y es de color azul.

Además, es automontable y cuenta con una válvula de drenaje integrada con adaptador para manguera de jardín.

Tiene un transporte y almacenamiento sencillos y lleva válvula de seguridad, además de incluir filtro, cartucho filtrante y parches de reparación autoadhesivos.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Esta piscina plegable tenía un precio de 114,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 34 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 74,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
  2. El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
  3. Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
  4. Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
  5. El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
  6. El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
  7. Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
  8. De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas

Aparatoso accidente en La Corredoria: un camión empotra a un vehículo contra el guardarraíl de una rotonda

Aparatoso accidente en La Corredoria: un camión empotra a un vehículo contra el guardarraíl de una rotonda

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada "más cómoda" más barata del mercado: disponible 'por 6,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada "más cómoda" más barata del mercado: disponible 'por 6,99 euros

El PSOE de Gijón llevará a Pleno una actuación integral para Pumarín

El PSOE de Gijón llevará a Pleno una actuación integral para Pumarín

Comunicado de Anabel Pantoja tras el paso de su hija por el hospital: "Horribles"

Comunicado de Anabel Pantoja tras el paso de su hija por el hospital: "Horribles"

La Federación Vecinal de Gijón rechaza la venta del edificio de El Llano: "Un claro ejemplo de expulsión de residentes"

La Federación Vecinal de Gijón rechaza la venta del edificio de El Llano: "Un claro ejemplo de expulsión de residentes"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina plegable que es la más barata del mercado: por solo 74,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina plegable que es la más barata del mercado: por solo 74,99 euros

Asturias en "modo X": la campaña regional sin coste para el contribuyente con fines solidarios

Asturias en "modo X": la campaña regional sin coste para el contribuyente con fines solidarios

Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente

Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
Tracking Pixel Contents