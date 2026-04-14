Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina plegable que es la más barata del mercado: por solo 74,99 euros

Anticípate al verano con esta oferta que tienen en Lidl, ya que cuentan con la piscina plegable más barata del mercado, que puedes comprar por solo 74,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la piscina Bestway Fast Set de 366 x 76 centímetros que está realizada en material DuraPlus robusto, de 3 capas.

Piscina. / Lidl

Esta piscina ofrece la posibilidad de conexión de un sistema de filtro y es de color azul.

Además, es automontable y cuenta con una válvula de drenaje integrada con adaptador para manguera de jardín.

Tiene un transporte y almacenamiento sencillos y lleva válvula de seguridad, además de incluir filtro, cartucho filtrante y parches de reparación autoadhesivos.

Descuento

Esta piscina plegable tenía un precio de 114,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 34 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 74,99 euros.