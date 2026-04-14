Mezclar café y bicarbonato, el truco para el hogar que cada vez conocen más personas

Nuestras abuelas conocían un buen número de trucos que aplicaban en el hogar, y es que cuando no había muchas cosas, había que hacer "milagros" con lo que se tenía en casa. Este es el caso de la mezcla de café y bicarbonato, un truco que cada vez conocen más personas.

Y es que el café es conocido por su propiedad de absorber olores, así que podemos utilizar el café ya usado para este fin en lugar de tirarlo a la basura.

Pero, ¿y el bicarbonato? Pues es que el bicarbonato, unido al café, potencia todavía más las propiedades del café, así que lo suyo es echarle un poco de bicarbonato al café usado para absorber todos los olores.

Una mujer utiliza el bicarbonato. / Freepik

Podemos colocarlo en un pequeño bol e introducirlo en la nevera o en un lugar cerrado para que se lleve los malos olores.

Pero no solo eso, y es que esta mezcla tiene muchos más usos que no te puedes creer.

Así, lo puedes utilizar para limpiar, ya que tiene un efecto abrasivo moderado, así que te ayudará con esa suciedad que no quiere irse.

Belleza

Otro de los usos es el de la belleza, y es que es un buen exfoliante casero para retirar las impurezas de la piel.