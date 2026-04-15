Llega el "DNI Simple": el documento nacional de identidad que muestra los datos que tú quieres

Desde el pasado 2 de abril ha comenzado a funcionar en España el DNI digital con las mismas garantías que su versión física, la de toda la vida. Esto significa que, a partir de ahora, podremos llevar el documento nacional de identidad en el móvil y hacer con él todo tipo de gestiones. Desde las más básicas, como acreditar nuestra identidad, hasta votar, firmar escrituras ante notario, llevar a cabo trámires administrativos en universidad y centros docentes, abrir una cuenta bancaria, registrarnos en un hotel, alquilar un vehículo... Todo.

Eso sí, remarca la Policía Nacional, el DNI digital no sustituye al DNI físico, sino que son "complementarios". De hecho, la Policía recomienda también llevarlo siempre con nosotros (entre otras cosas porque la conexión a internet puede fallar) y uno va conectado al otro. Esto quiere decir que la validez del DNI será la de siempre y si no actualizamos nuestro documento físico, el digital no funcionará.

¿Cómo puedo obtener el DNI digital?

Según explica el Ministerio del Interior, para disponer del DNI digital es necesario completar tres fases: un registro previo que vincula la identidad del ciudadano a un número de teléfono móvil que permite la descarga de la aplicación MiDNI, virtualización del DNI y verificación del proceso.

Archivo - El DNI digital / MINISTERIO DEL INTERIOR - Archivo

Para realizar el registro, es necesario que el DNI se encuentre en vigor y sus certificados electrónicos activos, y podrá hacerse a través de la web www.midni.gob.es, en cualquiera de los Puestos de Actualización de Documentación (PAD) existentes en comisarías de Policía o ayuntamientos, y en cualquiera de las 290 Unidades de Documentación de la Policía Nacional.

Tras el registro y descarga de la aplicación miDNI, será posible digitalizar el DNI. MiDNI no guarda los datos de identidad del ciudadano, sino que a través de ella se consulta en tiempo real a la unidad de gestión del DNI. En caso de que el documento esté extraviado, perdido o haya sido sustraído, la información no estará disponible.

Tres versiones

Una de las novedades del DNI digital, que funciona con la generación de un código QR, es que podemos ofrecer la información que queramos a quien queramos. Por eso, hay tres versiones de DNI. Uno de ellos, es el "DNI Simple", para mostrar tu foto, tu número de DNI, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y fecha de validez del DNI. También está el "DNI Edad", que como su propio nombre indica muestra solo nuestra fecha de nacimiento. Y, por último, está el DNI completo. Es decir, igual que el físico, con toda la información.

¿Para qué trámites sirve?

Acreditar presencialmente nuestra identidad (siempre y cuando haya una conexión de datos)

Ejercer nuestro derecho al voto

Establecer cualquier tipo de relación jurídica

Firmar escrituras ante Notario

Acreditar nuestra identidad en trámites presenciales ante la administración

Llevar a cabo trámites administrativos presenciales en Universidades y Centros Docentes (tanto públicos como privados)

Acreditar la mayoría de edad

Abrir una cuenta bancaria

Formalizar seguros de cualquier tipo

Registrarnos en un hotel

Alquilar un vehículo

Comprar entradas o billetes nominativos que requieran identificar al titular interesado

Transacciones comerciales presenciales en las que se requiera un DNI en vigor o acreditar la identidad del interesado

Realizar un control de acceso a edificios

Acceder a diferentes locales de espectáculo (cines, teatros, conciertos, etc.)

Recogida de paquetería (Correos, mensajerías, …)

Retirada de medicamentos en farmacias...

¿Para qué no sirve?