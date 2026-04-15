Seguro que a muchos les pasas. Llega el comienzo de la semana y preparamos comida para tener durante los próximos días. Para almacenarla no es raro tirar de los tuppers que tenemos en casa y luego calentar pero, ojo, los tuppers de plástico pueden ser perjudiciales tanto para nosotros como para la comida que guarda, ya que en el microondas puede desprender microplásticos que contamina nuestro alimento.

Para ello, cada vez son más las personas que se están pasando al tupper de cristal, una solución mucho más ecológica y segura para nuestra salud. Si quieres hacerte con estetipo de recipiente estás de suerte ya que la cadena de supermercados Action cuenta con tupper a unos precios muy bajos, pero de una calidad excelente.

Ejemplo de ello es el tupper de 1.500 ml en varios colores que ya vende Action. Este estupendo tupper mantiene frescas las frutas y verduras refrigeradas durante más tiempo. Consta de tres partes: la caja en sí, un práctico escurridor y una tapa que cierra perfectamente.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tuppers de cristal que destierra el plástico para siempre: por solo 3,62 euros / 77

Disponible en varios colores

Estos tupper están disponibles en varios colores, transparente, gris y banco y tiene una forma rectangular en la que cabe tanto platos de cuchara como carnes y pescados.

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Por ello, no dudes en acudir a Action a por estos tupper que, además, tiene un precio espectacular. Y es que en Action puedes conseguir estos recipientes por tan solo 3,62 euros cada unidad. Un precio muy asequible para una época en la que todo se está encareciendo. Así que no dudes en adquirir a Action para proteger a tus comidas de la forma más saludable posible,