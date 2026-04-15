La primavera ya está aquí y es el momento de salir afuera a disfrutar del calor, los días que se alargan y del sol. Si, además, eres uno de los afortunados que cuenta con terraza, balcón o jardín, mejor que mejor. Por ello, quizá sea el momento de darle una vuelta a este espacio de la casa con cualquiera de las novedades que ofrecen los supermercados Action.

Y es que si quieres adquirir nuevos artículos para cambiar aquellos de la terraza que hayan podido sufrir por las inclemencias del tiempo o que se hayan quedado viejos, Action tiene lo que buscas. Ejemplo de ello es la alfombra de césped que vende la marca y que es perfecta para poner en el balcón o terraza y simular un césped dentro del piso.

Césped para ir descalzo

"Con esta alfombra de césped artificial de bajo mantenimiento siempre tendrás un césped bonito y cuidado". Así, podrás convertir el suelo de tu terraza en un pequeño jardín improvisado en el que podrás ir descalzo, sentarte en el suelo, dejar que los niños jueguen o lo que tú veas. Y es que de esta manera puedes transformar el suelo duro de tu casa en todo un jardín con un toque alegre que imita lo natural.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la alfombra de césped ideal para terraza: por solo 5,99 euros / 77

Un espacio que puedes decorar con plantas, flores y oros muebles que harán las delicias de tus visitantes. Lo mejor es que puedes conseguir esta alfombra de césped en la página web de la marca y acudiendo a las tiendas físicas. Esta alfombra tiene un tamaño de 100x200 centímetros y, lo mejor, es que lo puedes adquirir por solo 5,99 euros.

Su material es sintético y tiene una forma rectangular que se puede adaptar a cualquier rincón o esquina de la terraza o jardín. Además, tal y como especifican desde Action, su cuidado requiere "bajo mantenimiento" ya que soporta sin problema las inclemencias del tiempo, tan cambiante sobre todo en los días de primavera.