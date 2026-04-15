Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la colorida lámpara de mesa que es la más barata: por solo 2,88 euros

Si quieres darle un toque de color a tu casa no puede perderte esta oferta de Action que tienen una coloridad lámpara de mesa que es la más barata, por solo 2,88 euros y podrás elegir entre varios modelos. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una lámpara de mesa que ofrece una luz blanca cálida para un ambiente agradable, además no tiene cables y es fácil de mover.

Lámpara. / Action

También cuenta con temporizador en el que estará seis horas encendida y 18 horas apagada.

Con esta lámpara de mesa en forma de seta crearás un ambiente acogedor. La iluminación blanca cálida aporta un toque acogedor a cualquier habitación.

Esta lámpara es perfecta para tu escritorio, mesita de noche o como elemento decorativo. Además, funciona con 3 pilas AAA (no incluidas), por lo que no hay que preocuparse por los cables.

Y es que es compacta, moderna e ideal para darle un toque divertido a cualquier interior.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta lámpara tenía un precio de 3,49 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 17 por ciento, con lo que se queda en 2,88 euros.