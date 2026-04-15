Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con las toallas de baño más baratas del mercado: en cuatro modelos por menos de 4 euros
Están volando, dado su bajo precio
Siempre es un buen momento para renovar las toallas de la casa, pues en Lidl tienes las toallas de baño más baratas del mercado. Están disponibles en cuatro modelos y cuestan menos de 4 euros.
Son unas toallas de algodón puro, suaves y voluminosas que, además, son fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes.
Tienen unas medidas bastante grandes, de 70 por 140 centímetros y con ellas, como señalan desde Lidl, "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África".
Pero no solo eso, es que son unas toallas de secado rápido y ligero que puedes comprar en los colores menta, gris, beige y rosa, con lo que se adaptan casi a cualquier cuarto de baño.
Precio
Pero sin duda lo mejor de todo es su precio, ya que no las encontrarás más baratas con esta calidad. Cada toalla te sale a 3,99 euros, con lo que podrás renovar todas las toallas de la casa gastándote muy poquito dinero.
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