Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con las toallas de baño más baratas del mercado: en cuatro modelos por menos de 4 euros

Siempre es un buen momento para renovar las toallas de la casa, pues en Lidl tienes las toallas de baño más baratas del mercado. Están disponibles en cuatro modelos y cuestan menos de 4 euros.

Son unas toallas de algodón puro, suaves y voluminosas que, además, son fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes.

Toallas de baño. / Lidl

Tienen unas medidas bastante grandes, de 70 por 140 centímetros y con ellas, como señalan desde Lidl, "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África".

Pero no solo eso, es que son unas toallas de secado rápido y ligero que puedes comprar en los colores menta, gris, beige y rosa, con lo que se adaptan casi a cualquier cuarto de baño.

Precio

Pero sin duda lo mejor de todo es su precio, ya que no las encontrarás más baratas con esta calidad. Cada toalla te sale a 3,99 euros, con lo que podrás renovar todas las toallas de la casa gastándote muy poquito dinero.