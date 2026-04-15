Mucha gente lleva el invierno esperando que llegue la primavera para volver a celebrar comidas en el exterior, ya sea en la terraza o en el jardín. Y es que no hay mejor plan que aprovechar los días soleados para juntarnos con los seres queridos en torno a la mesa y degustar ricos entrantes y platos en un soleada día en una noche de temperaturas suaves.

Quizá por este motivo haya llegado el momento de cambiar la vajilla que tenemos y buscar algo más colorido y alegre para elegir nuestra terraza o jardín. Una vez más, la cadena de supermercados Lidl tiene la solución y, lo mejor de todo, que a un precio que no hará daño a nuestro bolsillo.

Colores alegres y platos de calidad

Lidl pone a disposición de sus clientes Tognana Vajilla de porcelana de 18 piezas, un set de casi 20 platos. Este set se compone de 6 platos llanos de 27 cm; 6 platos hondos de 20 cm y 6 platos de postre de 19 cm. Lo mejor de todos son los colores, ya que cuenta con tonos azulados, amarillos y verdes, con diferentes figuras geométricas para mostrar más variabilidad en la presentación.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de porcelana de 18 piezas más colorida: por solo 42,99 todo el conjunto / LIDL

Debes saber que todo este juego es apto para el lavavajillas y para el microondas, lo que facilitar mucho su uso, tanto a la hora de cocinar, como de lavar estos platos.

Lo mejor es que puedes conseguir este espectacular juego de platos de porcelana al completo por solo 42,99 euros. Un precio ideal para estos tiempo en la que todo se encarece para conseguir un set de platos que poco tiene que envidiar a otras marcas como Zara Home.

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Así que no lo dudes más y vuelve a disfrutar de largas comidas o cenas con familiares o amigos con este juego de platos de Lidl.