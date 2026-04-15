Por fin está aquí el buen tiempo de la primavera. Sol, subida de las temperaturas y la oportunidad de poder disfrutar junto a los tuyos al aire libre. Por ello, aquellos que tengan la suerte de tener una terraza, balcón o jardín ya pueden aprovechar del relax de estos espacios al aire libre tras una dura jornada de trabajo o para descansar tomando el sol.

Quizá sea el momento de darle una vuelta al mensaje de tu casa y aprovechar la llegada de la primavera para conseguir una de las increíbles ofertas de Lidl y conseguir así el nuevo juego de vasos con el que enamorar esta primavera y verano.

Se trata de un pack de 4 vasos perfectos para refrescos, cócteles, batidos o smoothies con los que enamorarás a tus invitados.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de vasos para refrescos y smoothies más baratos en la terraza: por solo 3,99 euros / LIDL

Cristal de alta calidad a menos de 4 euros

Lidl ofrece un juego de cristal de alta calidad con un diseño tallado atemporal. Lo mejor de estos vasos es que tienen una forma perfecta – se adapta cómodamente a la mano y tienen un volumen útil de 30 ml, lo que lo hacen perfecto para ofrecer cualquier tipo de bebida.

Además, son aptos para el lavavajillas, por lo que no tienes que preocuparte porqué se estropeen y son muy fáciles de lavar después de una fiesta o quedada con amigos o conocidos. Estos vasos son altos y trasparentes y, sin duda, harán las delicadas de tus fiestas en casa.

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En un mundo en el que todo se está encareciendo por culpa de todos los acontecimientos que se viven, encontrar este juego por solo 3,99 euros es un auténtico regalo y todo un chollo para los compradores. Así que no lo dudes y renueva los vasos de tu cocina con este pack con el que podrás disfrutar de bebidas refrescantes al aire libre ahora que ya está aquí el buen tiempo.