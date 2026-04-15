La llegada de la nueva temporada es el momento perfecto para hacer nuevas compras inteligentes en la tienda de descuento.

Con sus miles de productos y sus artículos a precios bajos, Lidl es, por así decirlo, una parada obligatoria. Y es que esta primavera no faltan novedades en la tienda para encontrar ideas que combinen con tu hogar. Para decorar tu jardín de cara a la temporada de primavera-verano, la marca tiene un montón de ideas bonitas que proponerte. Para tus espacios exteriores, la marca presenta una tras otra referencias que dan en el clavo.

Para disfrutar de momentos agradables al aire libre, también es necesario contar con un rincón a la sombra. Porque en plena temporada, el sol puede pegar muy fuerte, sobre todo a media tarde. Una razón más para hacerte con esta sombrilla, la más vendida del catálogo cada año. Solo cuesta 7 euros y es uno de los artículos imprescindibles para la playa que puedes encontrar en Lidl.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón / LIDL

Un toldo rectangular que se adapta

Para disfrutar de un rincón de sombra agradable, hazte también con este toldo rectangular. Con unas generosas dimensiones de 2 × 3 metros, este producto de Lidl ofrece una amplia cobertura, ideal para terrazas, patios, jardines o balcones. La forma rectangular del toldo proporciona una sombra uniforme, imprescindible para disfrutar del aire libre en los días soleados. Fabricado con un tejido de poliéster de alta calidad, es resistente a los rayos UV. Esto significa que no solo protege de la radiación solar, sino que también conserva su color sin descolorarse en caso de exposición prolongada.

Impermeable, esta lona de poliéster ofrece además una protección adicional contra las inclemencias del tiempo. Fácil de instalar, este toldo, que se vende con cuerdas de anclaje, resortes y mosquetones, cuenta con ojales que permiten una instalación segura y estable.

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Además, su distribución uniforme evita que el toldo se deforme o se rompa en caso de viento. Según la opinión de los clientes de Lidl, este artículo para exteriores tiene todas las cualidades para que lo tengas en tu hogar. Esta lona, imprescindible para disfrutar del buen tiempo, que se puede colocar en el jardín o en el balcón, también tiene un precio. Y la buena noticia es que es asequible. A quienes tengan un presupuesto ajustado les encantará saber que este toldo cuesta solo 14,99 euros en Lidl.