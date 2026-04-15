Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cómoda cama para perros que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros
Tienes dos opciones para elegir
Si quieres que tu perro tenga una cómoda cama no puedes perderte la oferta de Lidl que tiene la más barata del mercado por solo 7,99 euros. Además, tienes dos opciones para elegir.
Por un lado tienes la cama plegable para perros que es 2 en 1, ya que se puede transformar en manta o en cesta con botones y además es utilizable por ambos lados. Esta cama es de forma cuadrada.
Por otro lado, tienes la cáma acogeradora, que es un lugar para dormir suave y establemente acolchado. Esta cama tiene una forma redonda.
Está fabricada con material reciclado, con felpa suave y es lavable a 30 grados en ciclo suave.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cama tenía un precio de 9,99 euros en Lidl, pero ahora viene con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.
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