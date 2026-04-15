La primavera ha llegado y con ella por fin vienen a subida de temperaturas, los días que se alargan y, en general, el buen tiempo. Y es que no son pocos los que han estado esperando la entrada de esta estación tras un largo y frío invierno.

Con la llegada de la primavera llega el momento de salir al exterior, disfrutar de la terraza o jardín , sobre todo aquellos que tengan la suerte de disponer de este espacio al aire libre dentro de su propia casa. Y, ojo, porqué también llega el momento, por fin, de poder secar la ropa de la lavadora al aire libre sin tener que gastar en la secadora o esperar a que lo haga dentro de casa, corriendo así el riesgo de tener humedades.

Por ello, Lidl ha encontrado la solución para tener nuestra ropa perfecta y no gastar un euro de más. Se trata del tendedero de torre 30 m con el que Lidl sorprende de mano de la marca Vileda. Una estructura vertical ideal para un secado flexible y que ahorra espacio, incluso en la ducha, porqué en interior también lo puedes colocar en caso de que haga un día lluvioso o húmedo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tendedero de terraza en torre más barato del mercado: seca toda tu ropa por solo 34,99 euros / Lidl

Tres niveles de secado

Esta estructura con la que puedes decir adiós a la secadora ahora que llega el buen tiempo, el sol y el calor, tiene 3 niveles de secado plegables y 6 rejillas independientes y plegables de forma flexible: ideal también para prendas más largas y 4 ruedas giratorias para un transporte fácil, incluso cargado.

Lo mejor es que no cuesta nada montarlo ya que cuenta con articulación flexible: el bastidor se puede plegar para un uso a media carga. Por último es perfecto para colgar camisas, jerséis o incluso anorks dado que incluye soportes para perchas y 2 soportes para piezas pequeñas. Su longitud de tendido es de 30 metros, una auténtica maravilla para que dejes todo tipo de ropa, sábanas o mantas de la cama.

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Y todavía queda lo mejor, su precio. Porqué puedes conseguir este tendedero vertical por tan solo 34,99 euros. Una auténtica ganga que te ahorra el pago de la electricidad de la secadora y deja tu ropa perfecta.