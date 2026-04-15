Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire de gran capacidad que está a la mitad de su precio: por solo 69,99 euros
Una oportunidad única
Si con tu freidora de aire tradicional no llegas a todas partes, no te preocupes, porque en Lidl tienen la freidora de aire de gran capacidad que está a la mitad de su precio. Puedes llevártela por solo 69,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una freidora de aire caliente de doble cesta con nueve litros de capacidad y tecnología de circulación de aire caliente rápida de 360 grados.
Tanto la temperatura como el tiempo son ajustables individualmente: de 80 a 200 grados; y de 1 a 60 minutos.
Tiene control de temperatura con pantalla LED y pantalla táctil, además de 12 programas preestablecidos: patatas fritas, pescado, filete, verduras, alitas de pollo, bizcocho, muslo de pollo, beicon, gambas, pizza, fruta deshidratada y salchicha.
Tiene función de agitar (excepto para bizcocho, pizza y fruta deshidratada); y tanto su carcasa como las asas son de tacto frío.
Tiene una base antideslizante, con máximo control y estabilidad; y sus cestas son extraíbles y las inserciones de parrilla tienen revestimiento antiadherente. Sus pies son antideslizantes.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta freidora de aire caliente tenía un precio de 169,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 58 por ciento, con lo que se queda en 69,99 euros.
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