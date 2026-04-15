Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: por solo 14,99 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
Si estás pensando en renovar la plancha no podrás dejar escapar esta oferta que tienen en Lidl, la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado, por solo 14,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una plancha de vapor Philips de 2000 vatios. Y es que con la Serie 1000 planchas de forma sencilla y rápida.
Con la suela de planchado con revestimiento antiadherente y el ajuste de vapor variable, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas.
Además, gracias al gran depósito de agua, puedes planchar más prendas con menos rellenos frecuentes.
Tiene una potencia de vapor constante de hasta 20 g/min y golpe de vapor de 90 g, además de 4 ajustes de vapor.
Es fácil de usar y eficaz; y su gran depósito de agua requiere menos rellenos frecuentes; además, la suela de planchado con punta estrecha llega fácilmente incluso a los lugares de difícil acceso.
Su control de temperatura es sencillo y tiene un mango cómodo con textura para un agarre fácil, además de ofrecer mayor duración y sostenibilidad.
Precio
Esta plancha de vapor tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.
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