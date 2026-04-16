Alerta chollazo: la batería de cocina en rosa pastel más viral (la de los vídeos de recetas) está por menos de 50 euros
El set consta de cinco piezas y se puede utilizar con vitrocerámica, inducción y gas
En la era de las redes sociales, donde todo se muestra, la batería de cocina ya no solo debe ser funcional, sino que tiene que ser bonita. Las sartenes y ollas más demandadas en los últimos años son color pastel, principalmente en rosa o azul bebé.
Ante el auge de este tipo de estética en la cocina, muchas marcas han lanzado su menaje en tonos suaves. En el caso de Jocca ofrece un set de cinco piezas en rosa pastel que se pueden utilizar con vitrocerámica, inducción y gas. El precio, 49,95 euros, es uno de los más competitivos del mercado.
Diseño a buen precio
Este set está compuesto por una cacerola con tapa de 20 centímetros, una sartén de 24, un cazo con tapa de 16 y dos utensilos, una espátula y una cuchara de sulicona con mango de madera de haya. Estas ollas están fabricadas en aluminio prensado y cuentan con un revestimiento cerámico.
Al precio y el sideño se suma su versatilidad para utilizarla en cualquier tipo de cocinas, tanto en vitrocerámicas, como de inducción o gas.
¿Dónde comprar la batería de cocina más viral?
El set de cocina de cinco piezas de Jocca está disponible en la Tienda de La Nueva España (puedes acceder pinchando aquí).
Además de esta batería de cocina, también encontrarás licuadoras, tostadoras o la cafetera de moda para tomar un café de barista sin salir de casa.
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