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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa 2 en 1 que es la más barata del mercado: por menos de 10 euros

Una oferta difícil de repetir

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa 2 en 1 que es la más barata del mercado: por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa 2 en 1 que es la más barata del mercado: por menos de 10 euros / Action

Benito Domínguez

Llegan los calores y pronto el verano, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Action, la toalla de playa 2 en 1 que es la más barata del mercado, por menos de 10 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Y es que tendrás una bolsa y una toalla de playa en un solo accesorio, con lo que tendrás mayor comodidad. Además, es ligera y compacta, con lo que podrás transportarla fácilmente.

Bolsa de playa.

Bolsa de playa. / Action

Esta toalla presenta unas rayas veraniegas en colores rojo, azul y verde para un look alegre.

Y es que con esta boolsa y toalla de playa 2 en 1 irás a la playa sin preocupaciones. Mete todas tus cosas en la bolsa y, cuando llegues, despliégala como una gran toalla de playa.

Es que es superpráctica para un día de sol, piscina o parque. Las alegres rayas le dan un aire veraniego y la convierten al instante en un complemento imprescindible.

Y como es ligera y fácil de transportar, perfecta para cualquier viaje espontáneo.

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Precio

Pero lo mejor es su precio, ya que será tuya por solo 9,95 euros en Action.

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