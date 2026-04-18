Se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el plan de telefonía móvil 'low cost' para tener datos móviles y llamadas al precio más bajo

La cadena de supermercados alemana Lidl se unirá al negocio de los servicios de telefonía móvil con el lanzamiento de planes a bajo coste en una treintena de países, entre ellos España, para finales de este año, convirtiéndose así en una de las últimas compañías en lanzarse a competir con los operadores de telecomunicaciones tradicionales, según ha confirmado la firma al 'Financial Times".

Las intenciones de Lidl pasan por expandir durante este año el nuevo servicio de telefonía más allá de sus clásicos mercados, Alemania, Austria y Suiza, sumando hasta a 30 países en sus planificaciones, entre los que podrían encontrarse, además de España, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, sin que la cadena haya revelado en cuál apuesta por iniciar este nueva aventura de negocio.

Otras 'fintech' como Revolut, Klarna y N26 ya han iniciado el camino en esta unidad de negocio en los últimos años con la que, al igual que Lidl, buscarían fidelizar clientes y diversificar sus fuentes de ingresos.

Lidl ofrecerá estos servicios a través de su aplicación Lidl Plus, que ya cuenta con más de 100 millones de usuarios. El ejecutivo de Lidl International Julian Beer, en declaraciones al citado diario, ha indicado que esta opción proporcionaria una "conectividad sencilla entre sus millones de clientes.

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Con esto, el enfoque de negocio tendría por objetivo convertir a Lidl en una operadora de red virtual (OMV), para lo que el propietario de Lidl, el grupo Schwarz, ya ha cerrado un acuerdo con el proveedor de comunicaciones móviles 1 Global, compañía de la que el grupo Schwarz adquirirá un 9,9%. De esta manera, se incrementaría la competencia en el sector, ya alterada tras la entrada de Revolut, y Lidl continuaría con su propósito de aumentar su presencia en servicios digitales.