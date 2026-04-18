Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado)
Una oferta inigualable
Se acerca el verano y hay que prepararse cuanto antes por eso no te puedes perder esta oferta que tienen en Lidl donde venden la piscina infantil más barata del mercado, por solo 7,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la piscina infantil Bestway Safari Pals que tiene una medida inflada de 122 x 25 centímetros.
La piscina está fabricada de PVC resistente y se recomienda a partir de 2 años.
Asimismo, tiene una capacidad de 140 litros.
La piscina infantil está formada por tres aros de aire del mismo tamaño, así como válvulas de seguridad e incluye parches de reparación para que siempre esté lista.
Descuento
Esta piscina infantil tenía un precio de 10,95 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 27 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.
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