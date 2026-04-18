Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado)

Una oferta inigualable

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado)

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado) / Lidl

Benito Domínguez

Se acerca el verano y hay que prepararse cuanto antes por eso no te puedes perder esta oferta que tienen en Lidl donde venden la piscina infantil más barata del mercado, por solo 7,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la piscina infantil Bestway Safari Pals que tiene una medida inflada de 122 x 25 centímetros.

Piscina infantil.

Piscina infantil. / Lidl

La piscina está fabricada de PVC resistente y se recomienda a partir de 2 años.

Asimismo, tiene una capacidad de 140 litros.

La piscina infantil está formada por tres aros de aire del mismo tamaño, así como válvulas de seguridad e incluye parches de reparación para que siempre esté lista.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Esta piscina infantil tenía un precio de 10,95 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 27 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  2. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  3. Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
  4. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  5. Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón
  8. Así es el 'inicio del despegue' de uno de los barrios más poblados de Oviedo: dos nuevas manzanas, mejores accesos y más parque

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado)

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado)

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente aparato de masaje que es el más barato del mercado: por solo 34,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente aparato de masaje que es el más barato del mercado: por solo 34,99 euros

¿Qué es la estatinofobia y cuáles son los efectos secundarios reales de las pastillas del colesterol?

Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera

Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero llevar puesto este dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero llevar puesto este dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de campaña más barata del mercado: por solo 54,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de campaña más barata del mercado: por solo 54,99 euros

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero no llevar puesto el otro dispositivo de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero no llevar puesto el otro dispositivo de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

El "árbol de la princesa" recordará a la última promoción de bachilleres del César Rodríguez: "Inician nuevos caminos, pero dejan sus raíces aquí"

El "árbol de la princesa" recordará a la última promoción de bachilleres del César Rodríguez: "Inician nuevos caminos, pero dejan sus raíces aquí"
Tracking Pixel Contents