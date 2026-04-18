Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente aparato de masaje que es el más barato del mercado: por solo 34,99 euros

Si disfrutas de los masajes no puedes perderte esta oferta de Lidl que venden un potente aparato de masaje que es el más barato del mercado, por solo 34,99 euros.

Se trata de un masajeador de pies Shiatsu SFM 34 que ofrece un masaje Shiatsu para relajación y regeneración.

Aparato de masaje. / Lidl

Tiene función de calor conmutable para aliviar tensiones y ofrece un potente masaje de pies Shiatsu con 6 cabezales de masaje.

Este aparato de masaje promueve la circulación sanguínea y cuenta con una superficie agradable de malla transpirable, además de ser muy fácil de operar con el pie.

Descuento

Este masajeador de pies tenía un precio de 94,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 63 por ciento, con lo que se queda en 34,99 euros.