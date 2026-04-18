Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de campaña más barata del mercado: por solo 54,99 euros
Una oferta inigualable
Llega el verano y con él las salidas de vacaciones, así que no puedes perderte esta oferta de Lidl que vende la tienda de campaña más barata del mercado, por solo 54,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una tienda de campaña para 4 personas que está fabricada con material reciclado.
Además, ofrece una reducción de la incidencia de la luz gracias al interior oscurecido de la tienda exterior.
Cuenta con aberturas de ventilación para una circulación óptima del aire; y es fácil de montar y desmontar gracias a las varillas de fibra de vidrio encajables.
Esta tienda es de tejido de poliéster resistente, repele el agua y es resistente a los rayos UV.
Además, cuenta con un práctico equipamiento interior con soporte para lámpara y compartimentos de almacenamiento.
Más barata
Esta tienda de campaña que es para un máximo de 4 personas tenía un precio de 59,99 euros en Lidl pero ahora se vende más barata todavía y se queda en 54,99 euros.
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