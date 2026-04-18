Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el novedoso set de limpieza de Vileda que dejará tus suelos como nuevos: disponible en tres colores por solo 24,99 euros

Si quieres tener tus suelos como nuevos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, el novedoso set de limpieza de Vileda que está disponible en tres colores por solo 24,99 euros.

Se trata del set de limpieza Vileda Ultramax, una variante de color del sistema Vileda Ultramax para la limpieza húmeda del suelo que permite una eliminación completa de manchas y suciedad persistente, así como un resultado de limpieza sin rayas.

Set de limpieza Vileda. / Lidl

Cuenta con una funda de microfibra de alta calidad con PowerZone para un contacto reforzado con el suelo, además es de fácil escurrido en el cubo Ultramax con Powerpresse - sin agacharse, sin manos mojadas.

El set de limpieza está compuesto por el sistema Ultramax, cubo Ultramax con Powerpresse en tres colores (azul, coral y verde) y funda de fregona que es lavable a 60 grados.

Descuento

Este set de limpieza Vileda tenía un precio de 47,29 euros, pero ahora tiene un descuento del 47 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 24,99 euros.