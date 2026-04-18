Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente limpiador de alfombras y tapicerías que las dejará como nuevas: por menos de 100 euros

Si quieres que tus alfombras y tapicerías queden como nuevas no puedes perderte esta oferta de Lidl, que tienen una potente máquina limpiadora que te costará menos de 100 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata del limpiador de alfombras y tapicerías Bissell de 330 watios, que ahora es más móvil que nunca y elimina las manchas de las superficies textiles sin esfuerzo.

Limpiador de moqueta. / Lidl

Además, cabe en cualquier hogar. Gracias a su diseño compacto, es perfecto incluso para los apartamentos más pequeños. Y es que está diseñado para poder llevarlo a cualquier lugar donde se necesite, ¡y solo pesa 3,4 kg!

Tiene un sistema de limpieza de triple acción. Pulveriza, frota y aspira la suciedad y las manchas de alfombras, tapicerías y escaleras en un solo paso. Además, cuenta con dos depósitos separados para el agua limpia y la sucia. Depósitos extraíbles para facilitar el llenado y el vaciado.

Asimismo, viene con el potente detergente Spot & Stain Pet Pro Oxy que elimina de forma permanente la suciedad y las manchas más difíciles.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este limpiador tenía un precio de 129,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 23 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 99,99 euros.