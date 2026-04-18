Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente limpiador de alfombras y tapicerías que las dejará como nuevas: por menos de 100 euros
Una oferta difícil de mejorar
Si quieres que tus alfombras y tapicerías queden como nuevas no puedes perderte esta oferta de Lidl, que tienen una potente máquina limpiadora que te costará menos de 100 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata del limpiador de alfombras y tapicerías Bissell de 330 watios, que ahora es más móvil que nunca y elimina las manchas de las superficies textiles sin esfuerzo.
Además, cabe en cualquier hogar. Gracias a su diseño compacto, es perfecto incluso para los apartamentos más pequeños. Y es que está diseñado para poder llevarlo a cualquier lugar donde se necesite, ¡y solo pesa 3,4 kg!
Tiene un sistema de limpieza de triple acción. Pulveriza, frota y aspira la suciedad y las manchas de alfombras, tapicerías y escaleras en un solo paso. Además, cuenta con dos depósitos separados para el agua limpia y la sucia. Depósitos extraíbles para facilitar el llenado y el vaciado.
Asimismo, viene con el potente detergente Spot & Stain Pet Pro Oxy que elimina de forma permanente la suciedad y las manchas más difíciles.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este limpiador tenía un precio de 129,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 23 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 99,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón