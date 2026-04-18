La primavera ya está aquí y llega el momento de que suban las temperaturas, disfrutar de los días que se alargan y decir adiós al frío y a las inclemencias del tiempo del invierno que ya se ha despedido.

Por ello, son muchos los que aprovechan esta estación para disfrutar del deporte al aire libre o incluso ir a trabajar en bici antes que en sus coche o transporte público,. Si siempre has querido disfrutar de montar en bicicleta pero no tienes una o te da 'pereza' el ponerte a pedalear, Lidl trae a un precio sin igual la bicicleta eléctrica que te lleva a todas partes.

Y s que lo bueno de este tipo de bicis es que no hace falta el esfuerzo que requiere pedalear, sino que con su batería te ayuda y te facilita este movimiento. Por ello, si quieres animarte a tener tu propia bicicleta eléctrica y desplazarte con ella al trabajo, a quedar con amigos o, simplemente dar un paso, Lidl te trate la bicicleta eléctrica Classic, 27,5 pulgadas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo / 77

Potencia y comodidad

"Con la bicicleta eléctrica CRIVIT Classic superarás todas las aventuras del día a día: ya sea de camino al trabajo, de compras o a una cita con amigos. Equipada con componentes de marca de alta calidad y un diseño clásico, la bicicleta eléctrica CRIVIT Classic llamará la atención allá donde vayas. La potente batería se encuentra en la tija del sillín y se puede extraer fácilmente para cargarla. La bicicleta eléctrica CRIVIT Classic está equipada con un sensor de velocidad. El motor de buje trasero integrado, con hasta 40 Nm, es una auténtica potencia. Tres niveles de asistencia al pedaleo garantizan una experiencia de conducción perfecta: ECO, TOUR y RACE. Además, la función Boost proporciona brevemente (máx. 20 segundos) toda la potencia en cualquier situación de conducción. Puedes cambiar entre los niveles de asistencia a través de la pantalla CRIVIT en el manillar, sin necesidad de quitar las manos del manillar. Con luces, portabultos integrado, timbre y guardabarros, y un peso total de tan solo aprox. 24 kg, estarás perfectamente equipado para cualquier viaje", cuentan desde Lidl.

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Y ahora viene lo mejor, porqué puedes conseguir esta completa bicileta eléctrica por tan solo 7649,99 euros. Uj precio de lo más reducido dado que este tipo de vehículos se suelen vender por más de mil euros.