Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el relajante baño para pies que es el más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros

Si quieres darte un relajante baño en tus pies no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl que es el más barato del mercado, por solo 29,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del baño de pies que tiene 3 funciones: templado de agua, masaje de vibración y burbujas.

Baño para pies. / Lidl

Cuenta con agradables puntos de calor y luz e incluye accesorio de pedicura (piedra pómez).

Este baño para los pies tiene una base de masaje de apoyo para los pies y protector contra salpicaduras extraíble.

También tiene pies de goma antideslizantes y es válido hasta la talla de zapato 45.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este baño para los pies tenía un precio de 73,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 59 por ciento, con lo que se queda en solo 29,99 euros.