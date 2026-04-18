La primavera ya está aquí y llega el momento de salir al exterior y disfrutar de nuestra terraza y jardín y ya ir pensando en la playa. Y es que tras un frío y largo invierno, las ganas de disfrutar al aire libre en compañía de los nuestros están ahí y hay que aprovechar.

Quizá por eso haya llegado el momento de conseguir nuevos muebles o artículos para nuestro jardín pero sin que nuestro bolsillo no se vea resentido. Y es que no hay nada mejor que aprovechar un día soleado para hacer una comida o cena con amigos o familiares. Para que el calor no se convierta en un problema y nos quememos, Lidl cuenta con una carpa ideal para colocar en nuestro jardín.

Se trata una carpa plegable disponible en dos colores (gris y azul) con un tamaño (aproximado) de 300 x 260 x 300 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa de jardín y playa más barata del mercado: plegable y no hacen falta herramientas / LIDL

Fácil de montar y con espacio de sobra

Lo mejor de esta carpa es que se puede montar sin necesidad de herramientas. Viene con ganchos para colgar una lámpara o una guirnalda de luces y cuenta con un montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable. Esta carpa es perfecta para colocar en el jardín o incluso en la playa, para contemplar el mar mientras disfrutas de una comida bajo la sombra de esta estructura que se puede transportar en una bolsa pese a su gran tamaño. Y es que el paquete incluye una bolsa de almacenamiento con correa de transporte

Para que el calor no te agobie, la carpa de Lidl cuenta con ventilación en el techo para disipar el calor y el viento. Incluye 4 vientos y 8 piquetas para una fijación segura y patas telescópicas con botones que no se atascan para un ajuste sencillo de la altura

Otro detalle que debes saber de esta carpa de Lidl es que puedes colgar en la parte superior farolillos o luces para crear un aspecto de cenador elegante para la noche. Así podrás gozar una bonita velada en un entorno propio de comidas.

Y lo mejor, su precio. Puedes adquirir esta carpa de Lidl por tan solo 69,99 euros. Un auténtico chollo para conseguir una estructura de estas dimensiones.