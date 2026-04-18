Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera
Un método muy natural
Mantener un hogar libre de plagas no tiene por qué implicar el uso de químicos agresivos. El vinagre de sidra de manzana y la canela son dos aliados excepcionales que, además de ser económicos y ecológicos, protegen la salud de tu familia y mascotas, con lo que es el truco definitivo que arrasa esta primavera.
¿Y por qué funciona esta combinación? Por un lado está el vinagre de Manzana. Gracias a sus propiedades antibacterianas y su acidez característica, actúa como un desinfectante natural que resulta insoportable para muchos insectos. En cuanto a la canela, sus aceites esenciales poseen un aroma delicioso para nosotros, pero actúan como una barrera sensorial que ahuyenta a los invasores de forma inmediata.
Pues podemos crear nuestro propio insecticida casero, y para ello solo se necesita seguir estos sencillos pasos:
- La Mezcla: En una botella con atomizador, combina una taza de vinagre de sidra de manzana, media taza de agua y entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de canela.
- Preparación: Agita con fuerza el envase para que los aceites se integren correctamente con el líquido.
- Aplicación: Rocía la solución en puntos estratégicos como marcos de ventanas, puertas y esquinas oscuras. Es especialmente eficaz contra hormigas, moscas y mosquitos.
Pero esto no se queda ahí, hay otras alternativas naturales para un hogar protegido. Y es que si quieres reforzar la protección, especialmente durante los meses de calor, puedes recurrir a estas soluciones complementarias:
- Aceites esenciales y difusores. Además de la canela, existen otros aromas que los insectos detestan. Puedes crear un ambiente hostil para ellos mezclando agua con unas gotas de citronela o eucalipto; lavanda o geranio: o árbol de té.
- Crear tu propio "escudo verde". Y es que las plantas aromáticas no solo decoran, sino que funcionan como repelentes vivos. Cultiva albahaca, menta, romero o tomillo en tus ventanas o jardín. También puedes infusionar sus hojas en agua y utilizar el líquido como un spray refrescante.
- El poder de la manzanilla. Esta planta es más que una infusión relajante. Preparar un té de manzanilla concentrado y aplicarlo en las zonas de paso ayuda a mantener a los mosquitos alejados de forma sutil y efectiva.
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