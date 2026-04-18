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Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera

Un método muy natural

Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera

Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera / Freepik

Benito Domínguez

Mantener un hogar libre de plagas no tiene por qué implicar el uso de químicos agresivos. El vinagre de sidra de manzana y la canela son dos aliados excepcionales que, además de ser económicos y ecológicos, protegen la salud de tu familia y mascotas, con lo que es el truco definitivo que arrasa esta primavera.

¿Y por qué funciona esta combinación? Por un lado está el vinagre de Manzana. Gracias a sus propiedades antibacterianas y su acidez característica, actúa como un desinfectante natural que resulta insoportable para muchos insectos. En cuanto a la canela, sus aceites esenciales poseen un aroma delicioso para nosotros, pero actúan como una barrera sensorial que ahuyenta a los invasores de forma inmediata.

Canela y vinagre.

Canela y vinagre. / Freepik

Pues podemos crear nuestro propio insecticida casero, y para ello solo se necesita seguir estos sencillos pasos:

  • La Mezcla: En una botella con atomizador, combina una taza de vinagre de sidra de manzana, media taza de agua y entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de canela.
  • Preparación: Agita con fuerza el envase para que los aceites se integren correctamente con el líquido.
  • Aplicación: Rocía la solución en puntos estratégicos como marcos de ventanas, puertas y esquinas oscuras. Es especialmente eficaz contra hormigas, moscas y mosquitos.

Pero esto no se queda ahí, hay otras alternativas naturales para un hogar protegido. Y es que si quieres reforzar la protección, especialmente durante los meses de calor, puedes recurrir a estas soluciones complementarias:

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  • Aceites esenciales y difusores. Además de la canela, existen otros aromas que los insectos detestan. Puedes crear un ambiente hostil para ellos mezclando agua con unas gotas de citronela o eucalipto; lavanda o geranio: o árbol de té.
  • Crear tu propio "escudo verde". Y es que las plantas aromáticas no solo decoran, sino que funcionan como repelentes vivos. Cultiva albahaca, menta, romero o tomillo en tus ventanas o jardín. También puedes infusionar sus hojas en agua y utilizar el líquido como un spray refrescante.
  • El poder de la manzanilla. Esta planta es más que una infusión relajante. Preparar un té de manzanilla concentrado y aplicarlo en las zonas de paso ayuda a mantener a los mosquitos alejados de forma sutil y efectiva.

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