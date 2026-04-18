Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera

Mantener un hogar libre de plagas no tiene por qué implicar el uso de químicos agresivos. El vinagre de sidra de manzana y la canela son dos aliados excepcionales que, además de ser económicos y ecológicos, protegen la salud de tu familia y mascotas, con lo que es el truco definitivo que arrasa esta primavera.

¿Y por qué funciona esta combinación? Por un lado está el vinagre de Manzana. Gracias a sus propiedades antibacterianas y su acidez característica, actúa como un desinfectante natural que resulta insoportable para muchos insectos. En cuanto a la canela, sus aceites esenciales poseen un aroma delicioso para nosotros, pero actúan como una barrera sensorial que ahuyenta a los invasores de forma inmediata.

Canela y vinagre. / Freepik

Pues podemos crear nuestro propio insecticida casero, y para ello solo se necesita seguir estos sencillos pasos:

La Mezcla: En una botella con atomizador, combina una taza de vinagre de sidra de manzana, media taza de agua y entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de canela.

Preparación: Agita con fuerza el envase para que los aceites se integren correctamente con el líquido.

Aplicación: Rocía la solución en puntos estratégicos como marcos de ventanas, puertas y esquinas oscuras. Es especialmente eficaz contra hormigas, moscas y mosquitos.

Pero esto no se queda ahí, hay otras alternativas naturales para un hogar protegido. Y es que si quieres reforzar la protección, especialmente durante los meses de calor, puedes recurrir a estas soluciones complementarias: