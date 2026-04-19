Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente gel quitamanchas que es el más barato: solo te costará 1,97 euros

Una oferta que no podrás dejar pasar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente gel quitamanchas que es el más barato: solo te costará 1,97 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente gel quitamanchas que es el más barato: solo te costará 1,97 euros / Action

Benito Domínguez

Qué duro es quitar algunas manchas de la ropa, pues con esta oferta de Action no tendrás que preocuparte nunca más porque vende un potente gel antimanchas que además es el más barato del mercado, por solo 1,97 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata de un gel quitamanchas que elimina las manchas incrustadas gracias a su potente fórmula de gel concentrado.

Gel quitamanchas.

Gel quitamanchas. / Action

Asimismo, es uno de los limpiadores más suaves que son eficaces sin dañar el tejido.

Este gel quitamanchas cuenta con un práctico cabezal de cepillado para una aplicación precisa y un mejor tratamiento previo.

Noticias relacionadas y más

Medio litro

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que un bote de este gel quitamanchas, que lleva medio litro, tan solo te costará 1,97 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  5. Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
  6. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  7. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  8. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente gel quitamanchas que es el más barato: solo te costará 1,97 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente gel quitamanchas que es el más barato: solo te costará 1,97 euros

Un candidato prorruso y euroesceptico gana las elecciones legislativas en Bulgaria

Un candidato prorruso y euroesceptico gana las elecciones legislativas en Bulgaria

Victoria, empate y ascenso: el Salinas completa un domingo de vértigo

Victoria, empate y ascenso: el Salinas completa un domingo de vértigo

El entrenador del Cádiz, de asumir el roto ante el Sporting a aferrarse al cargo: "Es demasiado golpe, pero estoy con fuerza"

El entrenador del Cádiz, de asumir el roto ante el Sporting a aferrarse al cargo: "Es demasiado golpe, pero estoy con fuerza"

El boom de Galerías Preciados con sus escaleras mecánicas y el impacto de Salesas

El boom de Galerías Preciados con sus escaleras mecánicas y el impacto de Salesas

Borja Jiménez y el valor "principal" de este Sporting tras ganar al Cádiz

Borja Jiménez y el valor "principal" de este Sporting tras ganar al Cádiz

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el patinete para ciudad más barato del mercado: por 42,99 euros y de aluminio ligero

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el patinete para ciudad más barato del mercado: por 42,99 euros y de aluminio ligero

La Folixa de Mieres se consolida con visitantes de toda Asturias y del extranjero

La Folixa de Mieres se consolida con visitantes de toda Asturias y del extranjero
Tracking Pixel Contents