Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mochila de senderismo más barata: por solo 13,99 euros

Si sueles hacer rutas de montaña no puedes perderte esta oferta de Lidl que tienen la mochila de senderismo más barata, por solo 13,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una mochila de senderismo con una capacidad de 30 litros que está fabricada con material reciclado.

Mochila de senderismo. / Lidl

Cuenta con tirantes ergonómicos acolchados con correas de ajuste de posición y correa pectoral de ajuste continuo, además de zona de la cadera acolchada y adaptable con bolsillo con cremallera.

Esta mochila tiene cintas de fijación laterales para utensilios, correas de compresión para regular el volumen y práctica asa de transporte; y es de gran comodidad gracias al respaldo acolchado de contacto.

Asimismo, cuenta con un compartimento principal espacioso con cremallera bidireccional y compartimento para objetos de valor; y bolsillos laterales de malla con goma elástica.

También tiene un dispositivo para bolsa de hidratación y paso para tubo de hidratación de hasta aproximadamente 3 litros y tiene elementos decorativos reflectantes.

Y no solo eso, incluye silbato de emergencia, etiqueta SOS con números de emergencia y funda impermeable integrada, que se puede guardar en un compartimento inferior independiente.

Bajada de precio

Esta mochila de senderismo tenía un precio de 14,99 euros, pero en Lidl le han bajado aún más el precio y se queda en 13,99 euros.