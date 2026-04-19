Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sudadera de Adidas más barata del mercado disponible por solo 24,99 euros

Si Adidas es una de tus marcas favoritas no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, donde venden la sudadera de Adidas más barata del mercado, por solo 24,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Y es que es una oportunidad para hacerte con ropa deportiva con el mejor precio como esta sudadera de Adidas de color blanco que es muy cómoda de llevar.

Sudadera Adidas. / Lidl

Tiene una capucha con cordón ajustable y bolsillo canguro.

Pero no solo eso, tiene los puños y el dobladillo acanalados, además de ser de cuerpo ancho y de corte recto.

Está realizada en un 70 por ciento de algodón y la tienes disponible en tallas de la M a la XXL.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta sudadera de Adidas tenía un precio de 45 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 44 por ciento, con lo que se queda en solo 24,99 euros, casi la mitad de su precio original.