La primavera ya está más que instalada y ya se nota la subida de las temperaturas y la luz que se alarga en estos días que ya se encaminan hacia el verano. Tras un invierno frío y lluvioso llega el momento de cambiar la ropa de armario, salir a la calle y disfrutar.

Quizá muchos aprovechen para practicar deporte al aire libre y cambiar el coche o el transporte público por desplazarse (siempre que se pueda) andando, en bicicleta y patinete. Si quieres animarte a viajar por las calles en patinete, pero te da miedo que tu presupuesto y tu economía se vean afectadas, ni te preocupes, ya que la cadena de supermercados Lidl cuenta con los mejores descuentos y precios increíbles en prácticamente todos los artículos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el patinete para ciudad más barato del mercado: por 42,99 euros y de aluminio ligero / 77

Un patinete ligero por menos de 50 euros

Ejemplo de ello es el patinete de aluminio de la marca Crivit que ofrece Lidl. Cuenta con un marco de aluminio ligero y de alta calidad con mecanismo de plegado rápido para un transporte sencillo y un manillar regulable en 4 alturas con sistema de liberación rápida y cierre de seguridad. A la ahora de desplazarte, no tengas miedo a coger velocidad dado que cuenta con un freno de fricción de la rueda trasera de aluminio de alta calidad, pata de cabra y guardabarros en la rueda delantera.

Respecto al calzado, que no te preocupe llevar zapatillas de deporte o zapatos ya que cuenta con una plataforma robusta con cinta antideslizante. Respecto a su tamaño las medidas son desplegado: aprox. 89,5 x 36 x 96 cm (L x An x Al), plegado: aprox. 76 x 12 x 30 cm (L x An x Al). Tiene un peso de tan solo 3,5 kg, lo que lo convierte en una de las opciones más ligeras del mercado. El manillar tiene una altura:: regulable de aprox. 77-93 cm.

Lo mejor es que puedes conseguir este patinete de Lidl de la marca Crivit por tan solo 42,99 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más baratas del mercado y un aliado muy útil para disfrutar del buen tiempo y de tu ocio o para desplazarte al trabajo o a una quedada con amigos.