Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la salsa de tomate estilo italiano más barata del mercado y un resultado 100/100 en la famosa aplicación de escáner de productor: por solo 1,50 euros y natural

En abril de 2026, una salsa de tomate que se vende por unos 1,50 euros en Lidl está dando que hablar. Este producto es el único de la sección de salsas de tomate que ha obtenido una puntuación perfecta de 100/100 en Yuka, la famosa aplicación móvil que escanea los productos alimentarios y cosméticos para descifrar sus etiquetas.. Sin embargo, la mayoría de los consumidores pasan por delante sin siquiera fijarse en él. Esta salsa de tomate tipo passata se comercializa bajo la marca propia de Lidl. Su envase es sencillo, sin la mención a la italiana ni la foto de un chef sonriente. Por lo tanto, no llama la atención como los coloridos tarros de las grandes marcas.

Los consumidores suelen escanear las salsas preparadas con Yuka. Sin embargo, son precisamente estos productos con envases atractivos los que obtienen puntuaciones mucho peores.

Una puntuación de 100/100 para un producto procesado sigue siendo extremadamente rara. Para entender este resultado, hay que fijarse en la clasificación NOVA que utiliza la aplicación. Yuka evalúa los productos según tres criterios: la calidad nutricional (60 %), los aditivos (30 %) y el grado de transformación (10 %). El puré de tomate de Lidl está clasificado como NOVA 1, la categoría de alimentos poco o nada transformados.

Esta clasificación es la misma que la de una fruta fresca o un huevo. En cambio, la mayoría de las salsas de tomate preparadas entran en la categoría NOVA 4, la de los alimentos ultraprocesados. La diferencia se refleja directamente en la lista de ingredientes. La lista de ingredientes cabe en dos líneas: tomate y un poco de sal. En la etiqueta no aparece ningún azúcar añadido. A modo de comparación, una salsa de tomate preparada clásica suele superar los 10 g de azúcar por cada 100 g.

La ausencia de aditivos es otro punto clave. Sin almidón modificado para espesar, sin aromas para potenciar el sabor. Este puré se parece a lo que se obtendría al triturar tomates frescos en casa. Otros productos de Lidl también sorprenden a los usuarios de Yuka. Algunos chocolates o quesos frescos de la marca obtienen puntuaciones muy altas. Esto demuestra que un precio bajo no es incompatible con una buena composición.

Esta salsa servida sobre pasta con un chorrito de aceite de oliva y albahaca fresca, da lugar a una salsa rápida con auténtico sabor a tomate. Untado sobre una masa de pizza, reduce la grasa a la vez que aporta un sabor intenso. Del mismo modo, mezclado con lentejas o verduras, sirve de base para platos completos. Es una base para salsa, no un producto acabado.