con la llegada de la primavera, el calor, las buenas temperaturas y los días que se alargan ya son muchos los que están pensando en las vacaciones de verano. Y es que tras el festivo de Semana Santa es inevitable poner el ojo en las vacaciones de julio y agosto ya visualizar la playa, la montaña u otro destino turístico.

Así que si ya tienes tus ahorros preparados para gastarlos en un viaje inolvidable en el que desconectar de la rutina diaria, quizá también sea el momento de adquirir los complementos que te facilitarán la vida en esa aventura. Y no, para ello no tienes que hacer un gran gasto de dinero ni que suponga un agujero en tu cartera.

Y es que Action cuenta con una amplia variedad de artículos a los precios más bajaos pero sin perder en calidad.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros / ACTION

La maleta de viaje para cabina más barata

Action cuenta con su bolsa de viaje para debajo del asiento Spilbergen Dublín y que tiene unas medidas de 40 x 25 x 20 cm. "¿Viajas a menudo en avión y te gusta tener tu equipaje de mano cerca? Esta práctica bolsa de viaje de Spilbergen se coloca justo debajo del asiento del avión. Así tendrás todos tus accesorios al alcance de la mano. Su poliéster resistente soporta bien los golpes. Y como la bolsa tiene varios bolsillos tanto en el interior como en el exterior, puedes guardar muchas cosas dentro.":

Se trata de una bolsa que puedes llevar colgada y que está especialmente diseñado para caber bajo el asiento del avión.su material es extrafuerte, incluye correa para el hombro. Además, esta bolsa de viaje está disponible en varios colores: Azul, Marrón, Gris, Rojo, Negro cuenta con varios bolsillos para distribuir mejor nuestra ropa y pertenecnias.

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Cuenta con varios cierres en cremallera y varias asas para poder también cogerla con la mano. Lo mejor de este producto es su precio. Y es que puedes con la bolsa de viaje para debajo del asiento Spilbergen Dublín por tan solo 9,99 euros. Un auténtica ganga con la que podrás disfrutar en cada viaje y dejar de preocuparte por la facturación en el avión.