Llega la primavera y es el momento de volver a disfrutar del aire libre y de los buenos momentos al sol, con nuestros amigos o familiares. Si, además, tienes la suerte de tener una terraza, balcón o jardín, mejor que mejor. Y es que no hay nada mejor que poder desconectar al aire libre en tu propia casa después de una jornada de trabajo y estrés.

Con el buen tiempo, los días se alargan y suben las temperaturas, por eso es el momento de preparar barbacoas y disfrutar al aire libre con los tuyos mientras preparas deliciosas comidas. Si aun no cuentas con uno de estos aparatos o quieres cambiar el que ya tienes en casa, Action te trae la opción perfecta. Y es que tener una buena barbacoa por poco dinero es más que posible. Es el caso de la barbacoa de Action de 43x70 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la barbacoa de pie más barata del mercado: por solo 9,99 euros e ideal para carne, pescado y verduras / ACTION

Una barbacoa por menos de 10 euros.

Esta barbacoa de color negro es pequeña y fácil de transportar. La rejilla se puede colocar a diferentes alturas y es apta para carne, pescado y verduras. "Disfruta de deliciosos platos a la parrilla con esta práctica barbacoa! Perfecta para pasar tardes acogedoras en el jardín o en el camping. Su diseño compacto facilita su transporte y almacenamiento. ¡Ideal para carne, pescado y verduras, para que cada comida sea una fiesta", apuntan desde Lidl.

Puedes cocinar los alimentos utilizando carbón, como en las barbacoas de toda la vida. Su peso ligero la convierte en el elemento perfecto para viajar con ella y poder llevarla de camping o incluso a un picnic improvisado.

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Y ahora viene lo mejor, porqué puedes hacerte con esta barbacoa de Action por tan solo 9,99 euros. Un precio espectacular que no hará un agujero en tu cuenta bancaria y que te dará la oportunidad de hacer comidas increíbles con las que sorprender a tus invitados.