Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora todoterreno que tira su precio de 70 euros a 24,99 por tiempo limitado: 2 ranuras extragrandes

Ya está aquí la primavera y parece que con la llegada del buen tiempo nos apetece alterar nuestros ritmos y disfrutar de comidas y cenas al aire libre, e incluso modificar nuestra dieta con platos más frescos o nutritivos. Por ello, del mismo mod que solemos cambiar nuestra ropa del armario de invierno cuando llega el buen tiempo, quizá también sea el momento de hacerlo con electrodomésticos que tenemos en casa.

Por ello, que mejor forma de empezar las mañanas que con una deliciosa tostada de aguacate, salmón, aceite, mantequilla o mermelada. si no dispones de una buena tostadora o si la que tienes yaes bastante antigua, puede que sea buen momento de cambiar. Tranquilo, que no te va a suponer un gasto en tu economía, ya que los supermercados Lidl tienen solo esta semana una oferta espectacular en su tostadora Honeycomb »26061-56«.

Tostadora Honeycomb »26061-56« / LIDL

Tostadora con 64 por ciento de descuento

Se trata de una tostadora moderna y funcional con un toque elegante que es perfecta para hacer dos tostadas de tamaño grande. "Con la serie de desayuno Honeycomb de diseño elegante y moderno, puedes crear un nuevo look que te encante sin tener que rediseñar toda la cocina. La tostadora Honeycomb, con su extravagante diseño de panal en un elegante plástico de alto brillo, crea un verdadero ambiente de bienestar en la mesa del desayuno. Gracias a los 6 niveles de tostado seleccionables y a las 2 ranuras extragrandes, se pueden tostar rebanadas de pan, panecillos o bagels al gusto. Las funciones de descongelar, recalentar y cancelar, así como el calientapanecillos incluido, garantizan que no quede ningún deseo por cumplir en el menú del desayuno. Y también en el ámbito de la facilidad de uso, la tostadora Honeycomb de 850 vatios destaca: con el centrado automático del pan y la práctica función de elevación, nada se interpone en el camino de un comienzo del día sencillo y placentero", cuentan desde Lidl.

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Y ahora viene lo mejor de todo. Y es que puedes conseguir esta tostadora, que costaba 70,99 euros y ahora, con su descuento de 64 por ciento, tiene un precio, solo durante esta semana de 24,99 euros.